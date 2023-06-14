Некого винить: женщины с этими именами сами разрушают свой брак

В детстве практически все девочки обожают сказки о любви. Правда, все они заканчиваются свадьбой главных героев, а что происходит с ними дальше, остается лишь догадываться. В реальности после завершения медового месяца в паре начинается непростой период. Вчерашняя принцесса внезапно превращается в злобную фурию, которую хлебом не корми - дай поворчать на своего благоверного по какому-нибудь поводу, даже самому пустяковому. Тут уж и терпеливых и понимающих мужчин однажды терпение закончится. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена носят женщины, которые своими же руками разрушают брак.

Елена

Девушки, нареченные именем Елена, нарасхват у женихов. Привлекательная, хозяйственная, заботливая - такой предстает обладательница имени перед претендентом на руку и сердце. Вот только он совершенно не догадывается, что после свадьбы с избранницей происходит поразительная метаморфоза.

Очаровательная Леночка сменит милость на гнев и будет гонять своего благоверного, что называется, в хвост и в гриву.

“Поди туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что”, - именно так порой выглядят запросы этой девушки.

Редкий муж выдержит совместную жизнь с требовательной командиршей.

Жанна

Обладательницы красивого имени Жанна тоже не знают отбоя от поклонников. Они долго делают свой выбор, а потом выходят замуж за самого достойного кандидата. На протяжении медового месяца счастливчик находится на седьмом небе, но когда молодые возвращаются домой, наступают суровые будни.

Работа, быт, текущие проблемы…

Жанна категорически не хочет иметь дело со всем этим и сваливает хлопоты на плечи супруга. К тому же еще и критикует, мол, не так сидишь, не так свистишь, мог бы побыстрее за хлебом сбегать и догадаться мусор вынести заодно. Желание развестись с этой фурией быстро становится непреодолимым.

Наталья

Наталья - девушка с характером. Правда, до поры до времени они прячет его под внешней мягкостью и скромностью, потому что понимает: будет резать правду-матку - вовек замуж не выйдет. В конфетно-букетный период Наташа так и стелет перед женихом, так соловьем и заливается.

Однако после того, как отзвучат свадебные поздравления, обладательница имени покажет себя во всей красе.

Резкая и острая на язык, она будет принижать заслуги своего мужчины с завидной регулярностью, помыкать им, припоминать старые ошибки и обиды - ровно до тех пор, пока тот не подаст на развод.