Неказистая коротышка: посмотрите, на ком женился доктор Хаус 34 года назад (фото)

Неподражаемый Хью Лори прославился на весь мир после выхода телехита «Доктор Хаус». Британский актер покорил всю женскую аудиторию своим юмором, грубоватой харизмой и пронзительным взглядом. Но ни у одной из поклонниц не было шанса на внимание Лори — артист уже давно счастлив со своей единственной и любимой.

Избранницей Хью стала Джо Грин, на которой он женился 34 года назад. Эта пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, ведь их отношения не разрушила даже всемирная слава Лори.

Но поклонницы красавца-актера негодуют, глядя на Джо Грин, ведь она совсем не модель. Супруга Хью ниже мужа почти в два раза, а ее внешность ничем не примечательна. В Сети невзрачную Грин окрестили «неказистой коротышкой» за ее серый облик.

Однако доктора Хауса не смущает внешность его супруги. Как-то актер признался, что любит ее с каждым годом все сильнее. Лори не раз говорил, что Джо — умнейшая женщина из всех, кого он знает.