Неказистая коротышка: посмотрите, на ком женился доктор Хаус 34 года назад (фото)
Выбор актера обескуражил фанатов.
Неподражаемый Хью Лори прославился на весь мир после выхода телехита «Доктор Хаус». Британский актер покорил всю женскую аудиторию своим юмором, грубоватой харизмой и пронзительным взглядом. Но ни у одной из поклонниц не было шанса на внимание Лори — артист уже давно счастлив со своей единственной и любимой.
Избранницей Хью стала Джо Грин, на которой он женился 34 года назад. Эта пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, ведь их отношения не разрушила даже всемирная слава Лори.
Но поклонницы красавца-актера негодуют, глядя на Джо Грин, ведь она совсем не модель. Супруга Хью ниже мужа почти в два раза, а ее внешность ничем не примечательна. В Сети невзрачную Грин окрестили «неказистой коротышкой» за ее серый облик.
Однако доктора Хауса не смущает внешность его супруги. Как-то актер признался, что любит ее с каждым годом все сильнее. Лори не раз говорил, что Джо — умнейшая женщина из всех, кого он знает.