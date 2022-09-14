Неизвестная прежде трагедия: Василиса пропала из «Возвращения Мухтара» не просто так

Наталья Юнникова стала звездой, исполнив роль Василисы в сериале «Возвращение Мухтара». Героиню артистки любили, кажется, все без исключения. Несмотря на это, остаться в проекте персонажу было не суждено.

Актриса приняла решение об уходе из сериала, на что у нее нашлись свои причины. Одна из них заключается в том, что звезда боялась стать заложницей одной роли. Другая же причина связана с неизвестной до недавнего времени трагедией.

На съемочной площадке Юнникова потеряла голову от своего коллеги, но отношения не задались. Дошло до того, что артистка захотела наложить на себя руки, однако вовремя одумалась. Передумать актрису заставил раздавшийся в нужный момент возглас единственного сына Ролана.

После этого Наталья решила больше не возвращаться к съемкам в сериале. Знаменитость думала, что сможет продолжить карьеру, но большинство кастингов, которые она проходила, были неудачными. Как пишет портал «СтарХит», в результате актрисе пришлось работать продавцом.

Осенью же 2017 года жизнь 37-летней Юнниковой трагично оборвалась. Внезапно она потеряла сознание и упала, ударившись головой. Из-за кровоизлияния в мозг врачам пришлось ввести звезду в состояние медикаментозного сна, из которого она так и не вышла.