Неизлечимый недуг и развод: жизнь звезды «Принцессы цирка» далеко не сахар

Валерия Ланская прославилась десятками ярких ролей, но самым успешным в ее карьере стал сериал «Принцесса цирка». Миллионы поклонников осыпают знаменитость комплиментами, однако далеко не все знают, как трагично складывается личная жизнь звезды экрана вне съемочной площадки.

Как оказалось, Ланская страдает от сахарного диабета. Первые признаки болезни она почувствовала еще во время беременности, но не придала им значения. Со временем же ее состояние лишь ухудшалось, и она обратилась за помощью к специалистам. И те после череды анализов пришли к неутешительному выводу.

Артистка не скрывает: неожиданный диагноз разделил ее жизнь на до и после. Она далеко не сразу смогла смириться с болезнью и старалась не рассказывать фанатам правду, чтобы не вызывать у них чувство жалости.

«Для меня это было очень большим шоком, стрессом», — рассказывала однажды Ланская.

При этом диабет не стал единственным для нее испытанием. В прошлом году ее супруг Станислав Иванов подал на развод. Артистка едва справилась с новым ударом. Сейчас же знаменитость полностью занята работой. Она посвящает себя театру, а фанаты осыпают ее комплиментами.