Неизлечимо больной Дмитрий Колдун потряс людей: даже в таком состоянии поет лучше многих
Музыкант шокировал публику своим выступлением.
Дмитрий Колдун прославился в шоу «Народный артист-2» и «Фабрика звезд». Публика была уверена, что после такого триумфа он построит успешную карьеру, однако судьба знаменитости сложилась совершенно иначе.
Дело в том, что несколько лет назад артист столкнулся с проблемами со слухом. Он участвовал в проекте, где стрелял из танкового пулемета, что сказалось на его ухе. И с тех пор Колдун практически не слышит с одной стороны.
Но он продолжает строить карьеру, а не так давно стал гостем шоу «МузЛофт». В программе он исполнил несколько композиций, чем шокировал зрителей. Как оказалось, проблемы со здоровьем не сказались на таланте Колдуна, который до сих пор поражает своим профессионализмом.
«Недооцененный, к сожалению... Замечательный голос!», «Лучший певец», «Настоящий талант», — делятся мнением пользователи Сети.