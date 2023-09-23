Неизлечимо больной Дмитрий Колдун потряс людей: даже в таком состоянии поет лучше многих

Дмитрий Колдун прославился в шоу «Народный артист-2» и «Фабрика звезд». Публика была уверена, что после такого триумфа он построит успешную карьеру, однако судьба знаменитости сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что несколько лет назад артист столкнулся с проблемами со слухом. Он участвовал в проекте, где стрелял из танкового пулемета, что сказалось на его ухе. И с тех пор Колдун практически не слышит с одной стороны.

Но он продолжает строить карьеру, а не так давно стал гостем шоу «МузЛофт». В программе он исполнил несколько композиций, чем шокировал зрителей. Как оказалось, проблемы со здоровьем не сказались на таланте Колдуна, который до сих пор поражает своим профессионализмом.