Неизлечимо болен: что известно о состоянии уехавшего из России внука Пугачевой

Последнее время поклонники Никиты Преснякова переживают за самочувствие артиста. Оказалось, опасения небеспочвенны, ведь молодой человек действительно болен. Врачи обнаружили у Преснякова полипы в желчном пузыре. Певец рассказывает, что виной всему – его неправильное питание.

«Холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть, потом плотно поужинать. И все это плохо», – прокомментировал диагноз артист.

Болезнь вылечить нельзя, однако если соблюдать диету, она не будет прогрессировать. В противном случае пациенту придется вырезать желчный пузырь. Узнав о серьезном диагнозе, Никита Пресняков стал внимательнее относиться к своему здоровью и чаще заниматься спортом.