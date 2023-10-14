Неизлечимая женская болезнь: доктор Мясников чудом спас жену от трагедии

Судьба одного из самых известных российских теледокторов может стать сюжетом приключенческого фильма. Александр Мясников в разные моменты своей жизни продемонстрировал не только верность клятве Гиппократа, но и невероятный характер.

Столкнуться с проблемами ему пришлось в личной жизни. Его верную спутницу Наталью поразила неизлечимая женская болезнь. Она страдала от тяжелого алкоголизма, вылечить который было невозможно.

К пагубной привычке женщина пристрастилась после эмиграции в Америку. Пока муж постоянно был на работе, она занималась только воспитанием сына и мучилась от собственной ненужности. Утешение супруга Мясникова нашла на дне бутылки.

При этом врач не сразу заметил зависимость избранницы. А затем он стал всеми силами бороться с ее пристрастием: отбирал спиртное, прятал деньги, предлагал медицинскую помощь. Эта борьба растянулась на целых 10 лет. И только страх, что можно окончательно потерять мужа, заставил Наталью отказаться от алкоголя.