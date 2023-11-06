Неизлечимая болезнь сгубила артиста: Лещенко заговорил о тяжелой борьбе

Годы не щадят никого. Несмотря на внушительные заработки, знаменитости, как и простые смертные, сталкиваются с горем и недугами. Лев Лещенко поведал о серьезной болезни своего друга. В 2018 году певец перенес микроинсульт и с тех пор так и не сумел восстановиться и вернуться на сцену.

В интервью YouTube-каналу «Историс — Откройте, Давид!» исполнитель поведал о тяготах Вячеслава Добрынина. Много лет артисты дружны. Лещенко с теплотой отзывается о товарище, с которым певец «прожил жизнь». Звезда вздыхает и с грустью говорит:

«К сожалению, он сейчас болен».

Лев Валерианович рассказал, что из-за недуга Добрынин давно оставил работу и вот уже несколько лет не посещает творческие вечера и светские мероприятия. Сам Вячеслав Григорьевич признавался журналистам, что заболевание — это единственное, что осталось в его жизни.