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«Неизгладимое впечатление»: выступление жены Преснякова закончилось конфузом

22 августа 2022 08:15
«Неизгладимое впечатление»: выступление жены Преснякова закончилось конфузом

Рустам Солнцев поведал об увиденном как на духу.

Один из концертов группы «Самоцветы» закончился для жены Владимира Преснякова-старшего провалом. Виной всему стала одна деталь, которую Елена продумать не успела.

В один из очередных концертных вечеров Преснякова имела неосторожность появиться перед аудиторией в коротенькой юбочке. В какой-то момент женщина захотела удивить всех присутствующих и сделала «колесо» прямо на сцене. Стоит ли говорить, что нижнее белье именитой артистки увидели не только сидящие на первых рядах.

Нашлись и те, кто покинул без промедления зал сразу после случившегося. Правда, преимущественно, это были люди с детьми.

«Пела Елена Преснякова. Она была в мини-юбочке и маечке. Певица пару раз сделала колесо на сцене, и обомлевший зал все увидел. Это был маленький провинциальный городок. Маленький зал народу. Неизгладимое впечатление», — припомнил присутствующий на том мероприятии Солнцев в беседе с ЭГ.

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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