«Неизгладимое впечатление»: выступление жены Преснякова закончилось конфузом

Один из концертов группы «Самоцветы» закончился для жены Владимира Преснякова-старшего провалом. Виной всему стала одна деталь, которую Елена продумать не успела.

В один из очередных концертных вечеров Преснякова имела неосторожность появиться перед аудиторией в коротенькой юбочке. В какой-то момент женщина захотела удивить всех присутствующих и сделала «колесо» прямо на сцене. Стоит ли говорить, что нижнее белье именитой артистки увидели не только сидящие на первых рядах.

Нашлись и те, кто покинул без промедления зал сразу после случившегося. Правда, преимущественно, это были люди с детьми.