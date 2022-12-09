Неизбежное зло: знаки Зодиака, которые познают горечь предательства в 2023 году

Предательство может быть очень разным. Любимый человек отправился налево за “острыми ощущениями”, близкий друг разболтал тайну, доверенную только ему и никому больше, коллега подставил перед начальством… Формы предательства могут быть самыми разными, однако оно неизбежно причиняет боль и заставляет потерять веру в людей. Его недаром часто сравнивают с ударом в спину - произведенный эффект настолько же неожиданный и болезненный. К сожалению, мало кому удается избежать предательства в своей жизни. Однако если прислушаться к советам и предупреждениям звезд, можно минимизировать ущерб, причиненный предателем. Рассказываем, какие знаки станут жертвами обмана и вероломства в 2023 году.

Овен

В 2023 году у Овнов появятся блестящие перспективы в профессиональной сфере. Горизонты, которые откроет перед уроженцами огненного знака Черный Водяной Кролик, будут поистине грандиозными. Однако чем больше времени Овен будет уделять любимой работе и восхождению по карьерной лестнице, тем меньше будет чувствовать себя любимой его вторая половинка. В итоге нехватку любви ласки партнер этого знака пойдет искать на стороне.

Чтобы избежать измены, Овну необходимо гармонично распределить свое время между работой и личной жизнью.

Дева

Представители земного знака строги и требовательны даже к самим себе - что уж говорить про партнера. Дева не устоит перед соблазном попилить своего избранника по какому-нибудь пустяку вроде невынесенного мусорного ведра или незакрытого тюбика зубной пасты.

“Пустяки, дело-то житейское”, - сказал бы Карлсон, а вот Дева непременно не упустит случая сделать замечание.

В 2023 году все эти мелочи будут накапливаться, словно снежный ком. Чтобы обиженный партнер не ушел к кому-то более ласковому, Деве следует снизить планку.

Весы

Астрологи предупреждают Весы о риске потерять свои кровные. Вполне возможно, что в 2023 году представители воздушного знака рискнут инвестировать свои средства, но останутся ни с чем. Или же близкий друг попросит в долг крупную сумму, а затем заблокирует во всех соцсетях и исчезнет. Чтобы не столкнуться с таким предательством, небесные светила советуют Весам быть осторожнее и прислушиваться к голосу интуиции.