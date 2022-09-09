Неизбежно: знаки Зодиака, которых предадут в конце 2022 года

Измена и предательство - одни из самых страшных испытаний, которые только могут выпасть на долю человека. Самыми болезненными ударами становятся те, которые нанесли неожиданно, поэтому астрологи стараются предостеречь знаки зодиака о грядущих неприятностях. Полностью избежать их, к сожалению, не удастся, а вот немного подготовиться и выйти из сложной ситуации с меньшими потерями вполне возможно. Специалисты назвали три знака зодиака, которые столкнутся с предательством уже в конце текущего года.

Овен

Во второй половине 2022 года карьера Овнов пошла в гору - руководство носит их на руках, коллеги поют дифирамбы, премии и прочие поощрения сыплются как из рога изобилия. Казалось бы, жить и радоваться, однако звезды предупреждают, что тучи начнут сгущаться на личном фронте Овнов. Дело в том, что они настолько увлеклись своей работой, что практически забыли про вторую половинку. В результате партнер может почувствовать себя обиженным и обделенным вниманием Овна, и, когда терпение подойдет к концу, решится на радикальную меру - измену.

Однако дело до нее не дойдет, если Овен начнет уделять избраннику время.

Дева

Представители земного знака необычайно требовательны к окружающим. Они убеждены, что лучше всех знают, как достичь желанного счастья, и если близкие люди будут беспрекословно следовать их указаниям, рай на земле обеспечен. Правда, партнер Девы вовсе так не считает, потому что он устал соответствовать высоким стандартам, которые ему поставили, и действовать исключительно по чужой указке. В какой-то момент второй половинке так сильно захочется глотка свежего воздуха, что она пойдет на адюльтер.

Чтобы не оказаться в роли обманутого возлюбленного, Деве стоит дать избраннику больше свободы.

Весы

Для Весов оставшиеся месяцы 2022 года станут настоящим испытанием на прочность. Вполне возможно, что им придется столкнуться с двойным предательством. Звезды предупреждают уроженцев знака о том, что не стоит давать в долг крупные суммы, даже тем людям, которые кажутся надежными и проверенными. Велик риск того, что Весы останутся без денег и без друга. Кроме того, возможны проблемы в бизнесе - партнер или компаньон попробует “кинуть” представителя воздушного знака.