Неидеальная женщина: ахнете, кого высмеивали в советском кино

В советском кинематографе были представлен целый калейдоскоп самых разнообразных типажей — холостяки, выпивающие, семейные люди. Отдельной категорией можно назвать образ незамужней женщины, по которому советские киноделы «проехались» не раз.

Достаточно вспомнить две картины Эльдара Рязанова — «Гараж» и «Служебный роман». В первом фильме Лия Ахеджакова исполнила роль странной одинокой дамы, которая на фоне остальных выглядела настоящей «белой вороной». В этом же ряду стоит Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», посвятившая себя карьере и превратившаяся в малопривлекательный «сухарь». Третий пример — легендарная Раиса Захаровна из комедии «Любовь и голуби». Она не представлена «синим чулком», напротив, героиня Людмилы Гурченко очень даже привлекательная дама. Но непонятное увлечение мистикой, эзотерикой и прочей псевдонаукой делает ее странноватой. Раису Захаровну можно назвать инфантильной и излишне романтичной, как пишет Дзен-канал «Книжка&Coffee».

В любом случае почти всем незамужним женщинам в советском кино неизменно придавали чудаковатые черты.