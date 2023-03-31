Неидеальная улыбка и нос на пол-лица: при взгляде на юную Селин Дион вы испытаете шок (фото)

Селин Дион никогда не приходилось жаловаться на свой вокальный талант. Другое дело — внешность всемирно известной исполнительницы. На заре ее карьеры она была далека от идеала.

С самого детства певица комплексовала из-за своей улыбки, над которой впоследствии поработали стоматологи. Раньше у знаменитости был неправильный прикус со скученными зубами и выдающимися клыками. Но это еще не все, чем юная Дион могла удивить поклонников.

Черты лица исполнительницы также было трудно назвать совершенными. Особенно сильно выделялся ее большой нос. Чтобы исправить его, артистка отважилась лечь под нож хирурга. Она сузила ширину кончика и крылья носа, что сделало ее внешность более гармоничной.

Кроме того, особенно внимательные фанаты отмечают, что нижняя треть лица звезды с годами стала менее массивной. Многие уверены, что такого эффекта Дион могла добиться только при помощи хирургов.