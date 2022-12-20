Негритенок Джим из «Цирка» состарился: спорим, вы не узнаете его спустя 86 лет

Каждый зритель советской кинокомедии Григория Александрова «Цирк» без труда сможет вспомнить маленького темнокожего актера. Негритенок Джим особенно ярко смотрелся рядом с блондинкой Любовью Орловой. Оказалось, что в кино 3-летний Джеймс Паттерсон попал случайно: его мама, художница Вера Аралова, была близко знакома с актрисой и сама предложила попробовать ребенка в кино.

Несмотря на то, что мальчику прочили и дальнейший успех в фильмах СССР, он больше не стал сниматься. Он закончил военно-морское училище и служил на Черноморском флоте. В 1958 году моряк освоил другую профессию и окончил литературный институт. Джеймс начал писать статьи в газеты и журналы. А после развала СССР он уехал на родину отца, в США.

Смерть матери чуть не свела и самого Паттерсона в могилу. Он впал в депрессию, замкнулся, перестал следить за самочувствием. Однажды его обнаружил дома без сознания сотрудник социальной службы. Сейчас мужчине уже 89 лет, из-за проблем со здоровьем он почти не ходит, однако продолжает трудиться над текстами статей и книг.