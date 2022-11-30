Недуг сразил после родов: Машу из «Мелочей жизни» постигла страшная участь

Красавица Мария Зубарева начала сниматься в кино сразу поле окончания Щукинского училища в 1983 году. Широкая популярность к ней пришла после главной роли в драме «Мордашка». А героиней Машей Кузнецовой в первом отечественном сериале «Мелочи жизни» Зубарева закрепила свою популярность.

Каково же было удивление зрителей, когда в одной из серий от любимого персонажа жестоко избавились: Кузнецова погибла в ДТП. Оказалось, что на такие меры создателей сериала вынудила реальная смерть актрисы. В 1992 году Мария родила близнецов. После тяжелой беременности и родов она долго не могла оправиться. Когда актриса поняла, что восстановление затянулось, она обратилась к врачам. Но драгоценное время было потеряно: медики обнаружили у нее онкологическое заболевание на серьезной стадии.

Через год после рождения близнецов Зубарева умерла. Ей был 31 год. Родители актрисы забрали малышей к себе на воспитание, а ее коллеги организовали сбор средств в помощь семье.