Недуг изменил звезду «Бальзаковского возраста» до неузнаваемости: без жалости не взглянешь

Алексей Янин когда-то был востребованным актером театра и кино. Молодой, красивый и талантливый он не знал отбоя от предложений режиссеров и пропадал на репетициях. Но в 2015 году со звездой случилось несчастье.

Организм не справился с большими нагрузками — у артиста, которому было всего 32 года, случился обширный инсульт. Восстановиться после этого и вернуться к прежней жизни Янин не смог. Актер прикован к инвалидной коляске и нуждается в постоянном уходе.

Недуг изменил звезду «Бальзаковского возраста» до неузнаваемости — на некогда привлекательного артиста теперь без слез не взглянешь. Свежие кадры с Алексеем были показаны в шоу «Малахов». В рамках программы мама знаменитости Ольга Янина поделилась подробностями о его состоянии.

Она рассказала, что помогает сыну заниматься на тренажере и каждый день выводит его на прогулку. Также артист проходит лечение в реабилитационных центрах, стоимость услуг которых может доходить до миллиона рублей.

Янина призналась, что Алексей редко проявляет эмоции и чаще всего находится в плохом настроении. Телевизор актер не смотрит из-за проблем с глазами, зато любит слушать классическую музыку и слушать аудиосказки.