Недовольство и упреки: женщины этих 3 знаков Зодиака придираются ко всем по мелочам

Представительницы этих знаков всегда найдут, к чему бы придраться.

Кому на жизненном пути не попадались вечно недовольные чем-то тетушки? В очереди в магазине, в общественном транспорте, в поликлинике они то и дело ворчат, сетуют на пробки, погоду, представителей нового поколения… Кажется, что причины для недовольства у них никогда не иссякнут. “Не дай бог стать таким же невыносимым человеком”, - думают многие из нас, но порой не догадываются, что уже являются носителями тех же неприятных черт. По наблюдениям астрологов, самые придирчивые дамы появляются на свет под определенными созвездиями. Рассказываем, кто же они, главные зодиакальные ворчуньи.

Овен

У представительниц огненного знака высокая планка. Настолько, что соответствовать ей не способны никто и ничто. Женщине-Овну угодить попросту невозможно, потому что у нее в голове уже возникла идеальная картинка, и если реальность не совпадает с ней до мелочей - все, тушите свет.

Своенравные уроженки этого знака не станут скрывать своего недовольства.

Они непременно выскажут окружающим все, что думают, а еще прочитают нотацию о том, что и как нужно делать, чтобы добиться совершенства. О том, что ее представление об идеале субъективно, дама-Овен не думает.

Дева

Педантичная Дева не дает спокойно жить ни своим близким, ни друзьям, ни родственникам. Даже явившись в гости, уроженка земного знака будет заниматься своим любимым делом - а именно учить окружающих уму-разуму. “И что бы вы все без меня делали?” - вздыхает она, прочитав очередную лекцию.

Представительница этого знака не догадывается, что ее придирки не только не приносят пользы окружающим, но еще и обижают их.

“Так я же из лучшим побуждений!” - бьет себя кулаком в грудь Дева, когда ее просят оставить свое ценное мнение при себе.

Возможно, только получается у нее все наоборот.

Скорпион

Женщина-Скорпион - перфекционистка до мозга костей. Как и остальные зодиакальные дамы в этом рейтинге, она свято верит в свою правоту и стремится донести свою точку зрения до окружающих.

Правда, делает это не в самой корректной форме, и своей резкостью отталкивает от себя людей.

Любой пустяк раздражает представительницу водного знака, не дает спокойно жить. Рано или поздно таких мелочей накапливается великое множество, и тогда чаша терпения переполняется. В гневе дама-Скорпион способна наговорить окружающим массу неприятных вещей.