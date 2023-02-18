Недовольный муж привел жену в «Модный приговор»: из грубоватой хозяйки она превратилась в леди

Теперь ее сложно представить с дрелью в руках.

Иногда смена образа помогает разжечь страсть в длительных отношениях. Так подумала и Виталий, который решил привести на программу «Модный приговор» свою жену Екатерину. Герой пожаловался на супругу, сказав, что она перестала быть той изящной девушкой, в которую он когда-то влюбился. Теперь она стала мужеподобной домохозяйкой, умеющей пользоваться даже некоторыми инструментами для ремонта.

Первые выходы женщины и правда сложно было назвать утончёнными или элегантными. В этих образах преобладали устаревшие принты и темные цвета, которые лишь старили героиню.

Когда за дело взялись профессионалы девушка заметно преобразилась.

Стилисты смогли подчеркнуть достоинства фигуры, а с помощью ярких цветов они снова сделали взгляд Екатерины жизнерадостным и полным теплоты. Постарались и парикмахеры, которые изменили причёску и покрасили волосы женщины в темный цвет. Благодаря такой трансформации в этой роскошной леди уже невозможно разглядеть уставшую хозяйку.