Недовольные муж и сын притащили россиянку на «Модный приговор»: результат вас шокирует

Публичной помощи у стилистов попросили близкие Анастасии. Сын и супруг устали, потому что она транслирует в реальный мир образы из своих сказок, а многие вещи и вовсе носит не одно десятилетие. Экспертам программы предстояло подарить творческой личности новый имидж. Справились ли они с этой задачей?

Следует отметить, что не вся одежда героини смотрелась нелепо. Комплект из синей ассиметричной блузы с брюками и лодочками в тон смущал разве что обилием серебристой бижутерии и тем, что слегка полнил Анастасию. Во втором комплекте с зеленым пальто и шляпой женщина напоминала, скорее, Страшилу из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года. Третий наряд — платье в горошек с поясом на талии, шляпа и зонтик — вызывал ассоциации с Мэри Поппинс. Вот только фигурой Андрейченко героиня не обладает.

Стилисты попытались найти одежду, которая подчеркнет достоинства женщины, но при этом не покажется ей слишком скучной. Пальто с меховым воротником и принтом в китайском стиле, золотистые ботинки челси и облегающие брюки с золотыми нитями превратили чудаковатую даму из детских сказок в эпатажную и стильную женщину с фантазией.