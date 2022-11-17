Недоступный сервис: почему главную ошибку «Бриллиантовой руки» не замечали в СССР

Поклонники «Бриллиантовой руки» хорошо помнят напряженный диалог героя Юрия Никулина с таксистом Мишей в машине. Горбунков волнуется и считает водителя подозрительным, а тот, будучи на самом деле милиционером, надеется завербовать его на работу под прикрытием. Но только сейчас зрители обратили внимание на странную несостыковку.

Такси в СССР играло важную роль. Позволить себе подобный способ передвижения могли далеко не все советские граждане, для большинства это был недоступный сервис. Поэтому тот факт, что по дороге домой из морского порта Горбунков готов был потратиться на такси, вызывает недоумение, ведь простой народ на них не ездил. Даже если поездка заканчивалась поздно вечером, то путешественники ночевали на вокзале в ожидании начала работы общественного транспорта.

Кроме того, к водителям предъявлялись особые требования. Таксисты должны были уметь ориентироваться на любой местности, уметь чинить автомобиль и обладать безупречным обликом. Таким образом, Миша с его татуировками вряд ли смог бы устроиться на подобную работу.