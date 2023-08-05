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«Недостойно»: известный артист озвучил оглушительную правду об инциденте Михалкова с пенсионером

5 августа 2023 18:45
«Недостойно»: известный артист озвучил оглушительную правду об инциденте Михалкова с пенсионером

Поведение режиссера разочаровало на много лет.

Певец Сергей Пенкин познакомился с именитым режиссером Никитой Михалковым через его сына Степана. Никита Сергеевич предложил артисту поучаствовать в съемках картины «Анна: от 6 до 18», которую он снимал о своей дочери и ее взрослении на фоне исторических событий в стране.

Однако Михалков представил жизнь Пенкина не в лучшем свете. Для съемок выбрали праздник по поводу дня рождения певца. На нем присутствовали и родители Пенкина. Для эффектной картинки Михалков решил бросить цветы прямо в лицо отцу артиста. Мужчина оказался буквально оплеванным лепестками.

Сергей все еще глубоко разочарован таким поведением режиссера. По его мнению, вот так кидать, пусть даже цветами, в лицо фронтовику — это крайне недостойный поступок.

«Человек говорит о высоком и хорошем, но делает такие недостойные вещи», — сокрушается Пенкин.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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