«Недостойная» жена царя Салтана: не поверите, но с годами она только хорошеет (фото)

Владимир Андреев знаком многим зрителям по фильму «Сказка о царе Салтане». Актер, как и его киногерой, не сразу обрел счастье в личной жизни: лишь третья попытка увенчалась успехом. На съемках картины «Калиф-аист» Андреев познакомился с Натальей Селезневой. Она известна по комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и другим популярным кинолентам.

В фильме «Калиф-аист» Владимир Алексеевич исполнял главную роль, а молодая артистка перевоплотилась в принцессу из Бенареса. Они сразу же понравились друг другу, однако Андреев был в то время женат на Наталье Архангельской — она была его второй супругой. Но наличие брачных уз не помешало актеру закрутить роман с молодой коллегой. Андреева осуждали все, а Селезнева получила обидное прозвище «разлучница». Многие говорили, что она недостойна Владимира Алексеевича, и вообще мало кто верил, что артистка способна на серьезные отношения.

Однако ради нее Андреев все-таки бросил свою жену и повел молодую избранницу в ЗАГС, чего никто не ожидал. С Селезневой они прожили счастливую жизнь и воспитали сына Егора. Актер оставался с третьей женой до самой смерти — он умер в 2020 году в возрасте 90 лет.

Сегодня 77-летняя Селезнева живет одна. Она до сих пор полна сил и энергии, а многие отмечают, что с годами Наталья Игоревна становится только краше и роскошнее.