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Недостижимо для советских людей: посмотрите, на каком автомобиле ездил Миронов

12 октября 2023 13:15
Недостижимо для советских людей: посмотрите, на каком автомобиле ездил Миронов

Заполучить заветную машину помогла жена.

Советские руководители с трибун провозглашали равенство всех граждан СССР, однако простые люди понимали, что некоторые счастливчики живут куда слаще рядовых сограждан. Гонорары самых популярных актеров позволяли им обзаводиться заграничными вещами и предметами роскоши. Питал слабость к иностранным авто и Андрей Миронов.

Легендарного артиста любила вся страна. Неудивительно, что вскоре знаменитость решила пересесть с советского автопрома на немецкий. Супруга актера Лариса Голубкина обивала пороги ради того, чтобы ее мужу позволили купить «Мерседес». Желаемую машину Миронов так и не получил, зато ему досталось авто BMW E28.

Роскошный автомобиль серебристого цвета неизменно привлекал внимание прохожих. Правда, Андрею Миронову не суждено было долго наслаждаться немецкой техникой. Спустя два года после покупки 46-летний актер скончался.

Недостижимо для советских людей: посмотрите, на каком автомобиле ездил Миронов
Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press, кадр из передачи
Алла Новикова
Алла Новикова
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