«Недостаток интеллектуального развития»: за что Толкунову травил весь Советский Союз

За 44 года на сцене Валентина Толкунова стала народной любимицей. Но на заре карьеры простую девушку из краснодарского города Армавир коллеги не воспринимали всерьез. Толкунова не реагировала на оскорбительные замечания в свой адрес, «проглатывала» критические издевки. Особенно сильно доставалось ей в музыкальном ансамбле ВИО-66.

Остальные участники коллектива скептически относились к Толкуновой как к джазовой певице. А своими повадками она вызывала у них смех. Современники вспоминали, что даже в эфире на центральном телевидении Валентина могла начать щелкать семечки. Кроме того, она довольно пассивно относилась к собственной внешности — девушки из группы постоянно напоминали ей, что нужно причесаться или привести себя в порядок. Зрители тоже не понимали ценности юной Толкуновой как артистки.

«Был некий недостаток интеллектуального развития», — рассказывал музыкант Георгий Мамиконов на YouTube-канале «Центральное телевидение ».

Откровенную зависть вызывал и тот факт, что Толкунова была замужем за руководителем ВИО-66 Юрием Саульским. Дошло даже до того, что группа собралась на творческое собрание, чтобы поднять вопрос о дальнейшей карьере певицы. Было принято решение отправить Толкунову на «доучение». Музыканты посчитали несерьезными ее занятия в институте культуры и перевели певицу в Гнесинское училище, не спросив даже мнения Толкуновой. Валентина спорить не стала и в 1971 году закончила его с отличием. К этому времени и коллеги по ВИО-66 признали ее неоспоримый талант. Но было поздно: Валентина рассталась с Саульским и отправилась в сольное плавание.