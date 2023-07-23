Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес считается едва ли не идеалом среди всех известных красоток. На днях ей исполняется 54 года, но певица выглядит намного моложе. Она регулярно занимается спортом, следит за питанием и сохраняет отличную фигуру.

Но даже такую красавицу может испортить неудачное платье. Модный провал Джей Ло появился в Сети и поразил пользователей. Певица всегда была фигуристой, но оставалась спортивной и подтянутой. Но в ярком летнем платье, которое Дженнифер выбрала для похода по магазинам, она выглядела как минимум на 10 килограммов больше.

Вырез акцентировал внимание на руках и плечах Джей Ло, сделав их намного мощнее и крупнее. Открытая спина певицы выглядела неровной и дряблой, хотя раньше у Лопес целлюлита не замечали. Усугубили ситуацию собранные волосы, которые еще больше акцентировали внимание на массивных плечах Дженнифер.