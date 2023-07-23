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Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес

23 июля 2023 16:00
Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес

Модный провал превратил красотку в Халка.

Дженнифер Лопес считается едва ли не идеалом среди всех известных красоток. На днях ей исполняется 54 года, но певица выглядит намного моложе. Она регулярно занимается спортом, следит за питанием и сохраняет отличную фигуру.

Но даже такую красавицу может испортить неудачное платье. Модный провал Джей Ло появился в Сети и поразил пользователей. Певица всегда была фигуристой, но оставалась спортивной и подтянутой. Но в ярком летнем платье, которое Дженнифер выбрала для похода по магазинам, она выглядела как минимум на 10 килограммов больше.

Вырез акцентировал внимание на руках и плечах Джей Ло, сделав их намного мощнее и крупнее. Открытая спина певицы выглядела неровной и дряблой, хотя раньше у Лопес целлюлита не замечали. Усугубили ситуацию собранные волосы, которые еще больше акцентировали внимание на массивных плечах Дженнифер.

Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес
Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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