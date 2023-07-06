Недорого и не хуже Сочи: Лоза указал на лучшее место для отдыха в России

Юрий Лоза, несмотря на постоянную работу, успевает находить время для отдыха. И прославленный музыкант не скрывает, что далеко не всегда готов останавливаться в шумных курортах и встречать на пляжах толпы людей. Поэтому был вынужден отказаться от популярных Сочи и Ялты.

И вместо прославленных курортов Лоза предпочитает отправиться в Крым. На полуострове он останавливается в уединенных поселках, а не крупных городах с достопримечательностями, и наслаждается спокойным отдыхом на безлюдных пляжах.

«Я в основном езжу в какие-то тихие места, сейчас вот в Крым собираюсь», — рассказал музыкант порталу 100News.

При этом, как отмечают специалисты, такая поездка обойдется значительно дешевле привычного отельного отдыха. Ведь в сезон цены растут, но в маленьких городах это заметно не настолько сильно.