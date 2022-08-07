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Недопустимо: вот за что публично пристыдили Евгения Леонова

7 августа 2022 15:34
Недопустимо: вот за что публично пристыдили Евгения Леонова

Актеру пришлось покинуть театр, в котором он служил много лет.

Сложно поверить, но в жизни всеми любимого Евгения Леонова не обошлось без скандалов, причинами которых становились его доброта и острое чувство справедливости. Об одном из таких случаев рассказал брат актера, Николай Павлович Леонов.

Так, в начале 70-х Евгений Павлович принял участие в рекламе рыбы, просто потому что не смог отказать знакомому владельцу рыбного магазина. Коллеги, во главе которых был его учитель и режиссер театра Маяковского Андрей Гончаров, устроили Леонову разнос. Актера подняли на смех и предложили собрать для него денег, чтобы тому не приходилось «побираться» от голода.

Публичное оскорбление задело Евгения Павловича за живое, но он сумел простить своего наставника. А вот спустить Гончарову несправедливое увольнение директора театра он не смог.

Леонов выступил в защиту директора, за что учитель вновь припомнил ему рекламу.

«Мол, вместо того, чтобы другим указывать, на себя бы оборотились — стыдно таким образом зарабатывать деньги», — вспоминал слова Гончарова брат актера в интервью «Каравану историй».

Это стало для Леонова последней каплей, и он покинул театр Маяковского.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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