Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами

Многие современные зрители уже давно привыкли к тому, что на отзывы уважаемых кинокритиков уж точно можно положиться при выборе фильма — если отзывы в итоге оказались средними, то и смотреть, возможно, вовсе не стоит.
Тем не менее, как и любое мнение о чем-то из сферы искусства, кино почти всегда субъективно, а разгромленный критиками фильм может оказаться настоящим шедевром и любимцем публики на долгие годы. В этой подборке рассказываем о картинах с низкими оценками от критиков, но восторженными отзывами от зрителей.
«Облачный атлас» (2012)
Историко-фантастическая драма, снятая по мотивам одноименного романа, «Облачный атлас» для многих стал настоящим визуальным аттракционом со звездами Голливуда в главных ролях. Интригующий сюжет и потрясающие воображение спецэффекты могли бы легко сделать свое дело, но плохая пресса все-таки пересилила — после того, как «Облачный атлас» обзавелся средними оценками, фильм уже не так сильно интересовал потенциальных зрителей, а в прокате он собрал всего лишь 130 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов.
«Неоновый демон» (2016)
Психологический триллер с Эль Фаннинг в главной роли в очередной раз доказал, что фильмы Николаса Виндинга Рефна придутся по душе далеко не всем. Режиссерский стиль Рефна отличается обилием откровенных сцен насилия и жестким социальным посылом, а «Неоновый демон» исключением не стал — картина рассказывает о провинциалке, бросающейся во все тяжкие ради успешной карьеры модели в Лос-Анджелесе. Однако фэшн-индустрия куда более жестока, чем кажется на первый взгляд, а слава обернется для героини самым настоящим кошмаром.
«Только Бог простит» (2013)
Еще одна работа Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом, с которым они вместе работали над «Драйвом», «Только Бог простит» все так же играет на нервах зрителей, повествуя об абсолютно невероятной истории мести и криминальных похождений. Здесь, однако, режиссерский стиль Рефна тоже приглядывается благодаря уже знакомым его поклонникам неоновым свечениям чуть ли не в каждом кадре, а Гослинг, как и в «Драйве», играет сильного духом, но молчаливого главного героя, который готов пожертвовать чем угодно ради справедливости.
«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)
Одна из главных работ в карьере Бена Стилера, который не только снялся в главной роли, так еще и срежиссировал и спродюсировал фильм, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» совсем не заслуживала своих неоднозначных оценок за якобы поверхностный сюжет. Герой Стиллера буквально на глазах у зрителей проходит долгий путь, выбираясь из собственной рабочей рутины и решая во что бы то ни стало следовать за своей мечтой. Помимо всего прочего, визуально впечатляют и некоторые сцены из фильма, что делает приключенческую историю еще более привлекательной.
«Меч короля Артура» (2017)
История короля Артура приобрела совсем другой вид, когда за очередную адаптацию решил взяться мастер эпичных боевиков Гай Ричи — и именно это не смогли оценить критики. Фильм разнесли в щепки за то, что сцены сражений стали основой всей истории, вытеснив из сюжета историю самого Артура. В итоге все это сказалось и на кинопрокате, а «Меч Короля Артура» смог собрать только 146 миллионов долларов, хотя на производство потратили аж 175 миллионов.
Пока эти фильмы все так же остаются в тени, другие картины, вышедшие в прошлом году, уже стали мировой классикой — о некоторых из таких мы уже рассказывали в этой подборке.