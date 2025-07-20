Недопонятые гении: топ-5 раскритикованных фильмов из 2010-х, которые на самом деле можно считать шедеврами

Многие современные зрители уже давно привыкли к тому, что на отзывы уважаемых кинокритиков уж точно можно положиться при выборе фильма — если отзывы в итоге оказались средними, то и смотреть, возможно, вовсе не стоит.

Тем не менее, как и любое мнение о чем-то из сферы искусства, кино почти всегда субъективно, а разгромленный критиками фильм может оказаться настоящим шедевром и любимцем публики на долгие годы. В этой подборке рассказываем о картинах с низкими оценками от критиков, но восторженными отзывами от зрителей.

Историко-фантастическая драма, снятая по мотивам одноименного романа, «Облачный атлас» для многих стал настоящим визуальным аттракционом со звездами Голливуда в главных ролях. Интригующий сюжет и потрясающие воображение спецэффекты могли бы легко сделать свое дело, но плохая пресса все-таки пересилила — после того, как «Облачный атлас» обзавелся средними оценками, фильм уже не так сильно интересовал потенциальных зрителей, а в прокате он собрал всего лишь 130 миллионов долларов при бюджете в 140 миллионов.

Психологический триллер с Эль Фаннинг в главной роли в очередной раз доказал, что фильмы Николаса Виндинга Рефна придутся по душе далеко не всем. Режиссерский стиль Рефна отличается обилием откровенных сцен насилия и жестким социальным посылом, а «Неоновый демон» исключением не стал — картина рассказывает о провинциалке, бросающейся во все тяжкие ради успешной карьеры модели в Лос-Анджелесе. Однако фэшн-индустрия куда более жестока, чем кажется на первый взгляд, а слава обернется для героини самым настоящим кошмаром.

Еще одна работа Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом, с которым они вместе работали над «Драйвом», «Только Бог простит» все так же играет на нервах зрителей, повествуя об абсолютно невероятной истории мести и криминальных похождений. Здесь, однако, режиссерский стиль Рефна тоже приглядывается благодаря уже знакомым его поклонникам неоновым свечениям чуть ли не в каждом кадре, а Гослинг, как и в «Драйве», играет сильного духом, но молчаливого главного героя, который готов пожертвовать чем угодно ради справедливости.

Одна из главных работ в карьере Бена Стилера, который не только снялся в главной роли, так еще и срежиссировал и спродюсировал фильм, «Невероятная жизнь Уолтера Митти» совсем не заслуживала своих неоднозначных оценок за якобы поверхностный сюжет. Герой Стиллера буквально на глазах у зрителей проходит долгий путь, выбираясь из собственной рабочей рутины и решая во что бы то ни стало следовать за своей мечтой. Помимо всего прочего, визуально впечатляют и некоторые сцены из фильма, что делает приключенческую историю еще более привлекательной.

История короля Артура приобрела совсем другой вид, когда за очередную адаптацию решил взяться мастер эпичных боевиков Гай Ричи — и именно это не смогли оценить критики. Фильм разнесли в щепки за то, что сцены сражений стали основой всей истории, вытеснив из сюжета историю самого Артура. В итоге все это сказалось и на кинопрокате, а «Меч Короля Артура» смог собрать только 146 миллионов долларов, хотя на производство потратили аж 175 миллионов.

Пока эти фильмы все так же остаются в тени, другие картины, вышедшие в прошлом году, уже стали мировой классикой — о некоторых из таких мы уже рассказывали в этой подборке.