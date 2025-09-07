«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР

Когда слышишь название «Оно», сразу думаешь о Стивене Кинге и его клоуне Пеннивайзе. Но в СССР тоже было свое «Оно» — фильм Сергея Овчарова, снятый в 1989 году в период перестройки.

Это не хоррор, а комедия-драма, и сама атмосфера времени прекрасно объясняет, почему картина получилась такой странной.

В основе фильма — роман Салтыкова-Щедрина «История одного города». Речь идет об уездном городке Глупове, история которого тянется от призвания варягов до гипотетического будущего.

В персонажах легко угадываются реальные правители разных эпох. Особое внимание уделяется советскому периоду, и именно здесь фильм становится особенно острым.

Звездный актерский состав

Картину наполнили знакомые лица. Ролан Быков сыграл сразу несколько образов — то Ленина, то Сталина, то Берию, то Хрущева. В фильме также снялись Светлана Крючкова, Наталья Гундарева, Маргарита Терехова, Олег Табаков и многие другие.

Казалось бы, с таким набором артистов картина должна была стать великим событием. Но этого не случилось.

Во-первых, потому что он оказался слишком странным для широкой публики. «Оно» — это русский аналог зарубежного сюрреализма: гротеск, фантасмагория, метафоры, аллюзии. Сюжет, где градоначальники меняются, а жизнь простого народа остается такой же тяжелой.

Для массового зрителя фильм был слишком непривычным, поэтому он быстро канул в небытие. А вот для ценителей авторского кино, политической сатиры — самое то.

Правдивый, пророческий, а главное – вечно актуальный фильм. И при этом – недооцененный.

Наверное, более удивительного зрелища советский еще кинематограф и не родил, — говорят восторженные зрители.

Ранее мы писали: Забвение, аварии, тяжелый уход: что стало с Костей Иночкиным из «Добро пожаловать, или...» — поплатился за один поступок