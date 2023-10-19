«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной

В семье покойного Василия Шукшина нет гармонии и единства. Могилу писателя давно не навещали родственники: они заняты квартирным вопросом. На повестке дня московское жилье Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пожилая женщина боится, что после ее смерти фамильную квартиру попросту продадут.

Доли в этой недвижимости есть у Ольги Шукшиной, дочери актрисы, а также у внучки Анны. На имя последней квартиру переписала Мария Шукшина. Если с Ольгой Лидия Николаевна близка, то со старшей дочерью и внучкой у пенсионерки затяжной конфликт. Родственницы давно не разговаривают друг с другом.

Вдова автора «Калины красной» мечтает сделать музей-квартиру в честь покойного супруга. Ольга полностью поддерживает решение родительницы. Но у матери и дочери есть опасения, что Анна попросту избавится от своей доли, поэтому планам не суждено будет сбыться. Федосеева-Шукшина призывает родственниц одуматься.