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«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной

19 октября 2023 10:05
«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной

Очередная глава семейной драмы.

В семье покойного Василия Шукшина нет гармонии и единства. Могилу писателя давно не навещали родственники: они заняты квартирным вопросом. На повестке дня московское жилье Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пожилая женщина боится, что после ее смерти фамильную квартиру попросту продадут.

Доли в этой недвижимости есть у Ольги Шукшиной, дочери актрисы, а также у внучки Анны. На имя последней квартиру переписала Мария Шукшина. Если с Ольгой Лидия Николаевна близка, то со старшей дочерью и внучкой у пенсионерки затяжной конфликт. Родственницы давно не разговаривают друг с другом.

Вдова автора «Калины красной» мечтает сделать музей-квартиру в честь покойного супруга. Ольга полностью поддерживает решение родительницы. Но у матери и дочери есть опасения, что Анна попросту избавится от своей доли, поэтому планам не суждено будет сбыться. Федосеева-Шукшина призывает родственниц одуматься.

«Мне недолго осталось. Я хочу, чтобы квартира сохранилась как память о Василии Макаровиче и обо мне», — обратилась к внучке престарелая актриса.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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