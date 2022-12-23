«Недодали»: Ягудин озвучил баснословные гонорары за победу на Олимпиаде
Старания звезды не были должным образом вознаграждены.
Алексей Ягудин был лишен возможности сколотить за свою спортивную карьеру целое состояние. Фигурист признался, что ему приходилось только мечтать о том, что есть теперь у молодых спортсменов.
Например, сегодня те, кто занимаются спортом на профессиональном уровне, имеют зарплату. Раньше такого не было. За победы на крупных международных соревнованиях, по уверению Ягудина, молодежь получает довольно большие гонорары, сумма которых может достигать пяти миллионов рублей.
Ягудин же такими дивидендами похвастаться никогда не мог. Бывший подопечный Татьяны Тарасовой рассказал, какую награду получил в 2002 году за свою победу в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда он стал олимпийским чемпионом.
«Дали ваучер — черный шоколад 100 килограммов. И то всю сотку не дали — спонсоры поругались. Моя мама как человек из Советского Союза обивала пороги, чтобы забрать этот черный шоколад. Недодали, но хотя бы немного подсластили жизнь», — поведал Ягудин в рамках интервью, которое дал для YouTube-канала FAMETIME TV.