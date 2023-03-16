Недетские шуточки: как Захаров и Ширвиндт жестоко разыгрывали Миронова

Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт большую часть жизни были крепкими друзьями. Они поддерживали друг друга в радостные и тяжелые жизненные моменты, а особенной традицией для их компании стали розыгрыши Миронова в честь его свадеб.

Так, в первый раз, когда артист женился на Екатерине Градовой, друзья испортили ему свадебное путешествие в Северную столицу. В чемоданы молодоженов они подложили кирпичи, из-за чего они стали неподъемным. В итоге молодые супруги с трудом справились с ношей, а после Миронов вспоминал, что его жена не осталась в восторге от его друзей.

Ко второй свадьбе Захаров и Ширвиндт подошли более изобретательно. Сразу же после свадьбы они отправились на дачу, где проводили первую брачную ночь молодожены. Спрятавшись под окнами, они начали выть как привидения, но, не услышав никакой реакции, быстро сдались.

Однако Ширвиндт не был готов отступить. Он пробрался через окно в спальню молодоженов и укусил Ларису Голубкину за пятку. Артистка была разгневана таким поступком и отчитала нарушителя спокойствия, а позднее призналась мужу, как сильно разочарована в его друзьях.