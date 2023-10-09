Неделями прохлаждается на яхте: выпучите глаза, узнав, кем теперь работает Пуговка

Екатерина Старшова прославилась благодаря роли Пуговки в популярном сериале «Папины дочки». Но после окончания съемок в проекте девочка категорически отказалась продолжать карьеру актрисы. Несмотря на любовь зрителей, она не хотела оставаться заложницей амплуа милой младшей сестренки.

Вместо этого юная звезда плотно занялась фигурным катанием. Оказалось, что в этой области у нее не меньше таланта, чем в актерском ремесле. Этот спорт привлекал Старшову с юных лет, но только освободив свой график от съемок, она смогла заняться им всерьез.

Сейчас звезда «Папиных дочек» участвует в ледовых шоу и готовится выйти на новую работу. Екатерина будет танцевать на льду на крупном круизном лайнере. Контракт рассчитан на полгода, а о дальнейшей карьере Старшова пока не думает. Об этом девушка рассказала изданию Teleprogramma.pro.