Нед Старк под Бахчисараем: этот остросюжетный сериал с Бином сняли в Крыму — благодаря ему попал в «Игру престолов»

3 февраля 2026 15:13
Дикий Запад нашли на самом красивом полуострове. 

В 1993 году Шон Бин был не Эддардом Старком из «Игры престолов», а просто многообещающим актёром. Его звёздный час в роли Боромира еще не наступил, а роль Ричарда Шарпа актер получил почти случайно. Именна она сделала его звездой британского кино и помогла стать звездой мирового масштаба.

Суровый крымский быт

Съёмочный день сериала «Приключения королевского стрелка Шарпа» начинался в шесть утра. Актеры выходили из гостиницы «Ялта» не только в костюмах начала XIX века, но и со своими подушками — час тряски в автобусе до локаций под Бахчисараем или на Демерджи был единственным шансом доспать. Работали шесть дней в неделю, выматывались так, что было не до вечеринок.

Главной болью британской группы стала еда. Они тосковали по настоящему английскому бекону, которого в Крыму 90-х просто не существовало. Дело дошло до «бунта бекона» — актеры устроили продюсерам сцену прямо на склоне горы Демерджи. Проблемы были и с водой: в холерный 1994-й воду в гостинице подавали по часам, и группе пришлось скупить на рынке все пластиковые тазики, чтобы хоть как-то умываться.

Съемки: 200 «наполеоновских» солдат подменили

Масштаб поражал: в массовках было задействовано до 200 человек, часто — солдат из ближайшей воинской части, облачённых в мундиры французской гвардии. Все каскадёры были русскоговорящие — из Киева, Петербурга, Казахстана. Их работа с лошадьми и падениями вызывала у британцев искренний восторг.

Но самая драматичная история случилась за кадром. Роль Шарпа изначально получил актёр Пол Макганн. Однако во время съёмок одной из драк молодой и тогда ещё малоизвестный Дэниел Крейг настолько вошёл в раж, что травмировал Макганну ногу. Тот выбыл, и на его место экстренно призвали Шона Бина.

Крейг же, по воспоминаниям группы, отличался буйным нравом: он сломал и выбросил с балкона советские электронные часы в номере, которые, по его словам, «будили его среди ночи».

Для Шона Бина «Шарп» стал путеводной звездой перед ролями Боромира и Неда Старка. Ему пришлось не только фехтовать и скакать под палящим крымским солнцем, но и вживаться в роль лидера.

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Приключения королевского стрелка Шарпа»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
