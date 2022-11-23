Нечипор из «Свадьбы в Малиновке» сдал сестру в детдом: вот почему вы его не осудите

Сейчас актера Евгения Лебедева зрители помнят как Михаила Ромашова из «Двух капитанов», Нечипора из «Свадьбы в Малиновке» или доктора из «Приключений желтого чемоданчика». Но на пути к популярности его ждало множество трудностей. В основном они были связаны с происхождением Евгения: его отец был священнослужителем, а эта профессия не получала одобрения в СССР после революции. Мальчика обижали в школе, поэтому родителям пришлось несколько раз переехать.

В 1927 году Лебедев начал жить в Самаре у бабушки с дедушкой, где поступил в училище и освоил слесарное дело. Тогда же он начал посещать драмкружок, а вскоре уже выступал на сцене в молодежном театре. Но и там прознали о семье Евгения, его публично осудили и выгнали из труппы.

Он сбежал в Москву, где по совету отца говорил всем, что его родные умерли от голода. В 1937 году родителей Лебедева расстреляли. Младшую сестренку Нину он сдал в детдом. Евгений хотел защитить ее от той ненависти, с которой столкнулся сам. Сотрудникам приюта он заявил, что нашел девочку на улице. Позже Лебедев никогда не искал сестру, так как не мог простить себя за такой поступок.