Нечесаная блондинка в валенках: как на самом деле выглядит перекроившая себя Голди Хоун

Звезда комедий «За бортом!» и «Смерть ей к лицу» Голди Хоун долгие годы успешно бросала вызов своему возрасту. В 50 она выглядела вдвое моложе своих лет, но потом что-то пошло не так.

Дело в том, что Хоун увлеклась пластикой и потеряла чувство меры. Миловидная блондинка с огромными глазами и великолепной фигурой превратилась в невзрачную бабушку с перетянутым лицом. После хирургических манипуляций мимика Голди утратила живость и стала вымученной.

Недавнее фото актрисы вызвало шквал эмоций у пользователей Сети. Хоун предстала в весьма неприглядном образе: дутые штаны, сапоги, похожие на валенки, растрепанная шевелюра. На лице Голди читалось недовольство — от былого задора актрисы не осталось и следа.

Карьера Хоун пошла в гору в конце 60-х, когда она появилась в картине «Цветок кактуса». За свою блистательную работу молодая артистка получила «Оскар». На счету Голди роли в картинах «Шампунь» и «Рядовой Бенджамин». Мировую известность ей принесла комедия «За бортом!», где Хоун снялась с супругом Куртом Расселом.