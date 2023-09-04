Нечего стесняться: звезда «Уральских пельменей» осталась без белья на отдыхе

Юлия Михалкова получила популярность в России благодаря участию в команде «Уральских пельменей». Красавице-КВНщице доставались персонажи соблазнительных девушек, вот почему она часто появлялась на сцене в откровенных нарядах.

Долгая работа среди юмористов закрепила за артисткой амплуа роковой женщины. И даже сейчас, когда Михалкова развивает карьеру без «Уральских пельменей», этот образ она охотно поддерживает.

В своих соцсетях юмористка активно делится довольно провокационными снимками, которые позволяют продемонстрировать ее пышные формы и точеную фигуру. Например, она не стала стесняться, выбирая наряд для посещения ресторана на отдыхе. Михалкова примерила черный комбинезон с глубоким вырезом, который только подчеркивал отсутствие на ней белья.

Комментаторы артистки разделились на два лагеря. Пока одни восхитились ее стройностью, другие удивились постоянному желанию оголиться на публике и посоветовали звезде завоевывать популярность другими способами.