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Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом

28 июля 2022 09:25
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом

Актриса призналась, что была готова к обрушившейся известности.

Максим Виторган после расставания с Ксенией Собчак в 2019 году довольно быстро нашел утешение в обществе молодой актрисы Нино Нинидзе. Несколько лет они демонстрировали идиллию и подогревали слухи о скорой свадьбе. Но в этом году Максим покинул Россию, улетев за рубеж, а Нино осталась в одиночестве в Москве.

На днях Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом. Она вспомнила, как на заре их отношений на нее обрушилась известность. Хотя и до этого актриса много снималась и играла в театре, некоторые россияне узнали ее лишь как «девушку Виторгана». Нинидзе призналась, что была к этому готова — ее имя часто «приклеивали» к другим. Например, в браке с Кириллом Плетневым она была «женой известного актера и режиссера». Поэтому замечания ее не задевали.

«Это не было какой-то болезненной историей», — отметила актриса в интервью с журналом «ОК!».

Сейчас, по словам Нино, приоритеты в личной жизни у нее сменились. Она больше не ставит себе целью наладить отношения с каким-то избранником, а просто старается быть счастливой.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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