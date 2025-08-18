Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10

«Воронины» — это тот редкий случай, когда ситком живёт своей жизнью и за пределами экрана. В каждой серии — то, что знакомо любому зрителю: невыносимая тёща Галя лезет с советами, тесть дядя Коля смотри футбол и не волнуется ни о чем, а Костя мечтает о тарелке маминого супа, и чтобы Лене не досталось ни капельки.

За это сериал и любят: он слишком жизненный, отсюда и бесконечный поток мемов. Ведь каждая ссора в квартире Ворониных напоминает чью-то кухню, а каждое «Вера, я всё исправлю» звучит до боли знакомо.

Скриншоты со страдальческим лицом Кости, шутки про египетскую силу, издевки над Галиной Ивановкой и Леней стали золотым запасом мемов в Рунете. «Воронины» стали не просто семейным сериалом, а фабрикой по производству шуток — каждая сцена будто рождена для того, чтобы разлететься по пабликам и Telegram-каналам. Мы же собрали лучшее из лучшего, чтобы развеселить вас.

Квартира Ворониных в культовом ситкоме стоит целое состояние в реальности: даже домик Беллы из «Сумерек» дешевле в разы.