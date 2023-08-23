Небо и земля: как годы сказались на внешности легендарной Кудряшки Сью

Комедия «Кудряшка Сью» хоть и не пришлась по вкусу критикам, зато зрители были в восторге. Успех картине обеспечили исполнители главных ролей — популярный комик Джеймс Белуши и юная очаровашка Элисан Портер.

Дебют начинающей актрисы выдался на редкость удачным. Портер прочили огромную популярность, но Элисан так и не стала профессиональной актрисой. Экранная Кудряшка Сью всегда грезила о музыкальной карьере, и ей удалось добиться успехов на этом поприще. Портер создала собственную группу, а в 2016 году одержала победу на американском шоу «Голос».

Сегодня актрисе 42 года, и она совсем не похожа на свою знаменитую киногероиню — годы пошли ей на пользу. Теперь у Элисан прямые волосы, изящные и женственные черты лица. И лишь взгляд с «чертовщинкой» выдает ту хитрую девочку.

Что касается амурных дел, то в любви Портер повезло не сразу. С первым супругом, от которого актриса родила двоих детей, она прожила шесть лет. Во второй раз Элисан вышла замуж в этом году. Ее избранником стал танцор по имени Джастин.