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Небо и земля: в голове не укладывается, но эти две звезды — брат и племянница Джулии Робертс

18 августа 2023 08:45
Небо и земля: в голове не укладывается, но эти две звезды — брат и племянница Джулии Робертс

Тоже популярны в Голливуде, пусть и не так сильно. 

Джулия Робертс во многом обходит по популярности своего брата Эрика, хотя тот также решил строить актерскую карьеру. Он сыграл немало заметных ролей, в том числе появился в «Темном рыцаре» Кристофера Нолана. Но звезда «Красотки» остается более популярной и любимой зрителями.

Когда-то Робертсы были неразлучны: дружбе между ними не мешала даже десятилетняя разница в возрасте. Но, когда Эрик начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, отношения между ними разладились. Джулия даже встала на сторону бывшей жены брата Келли Каннингэм. Она оплатила женщине адвоката по разводам, а затем пригласила ее вместе с дочерью Эммой жить в своем доме.

Сегодня племянница Джулии Робертс стала не менее известной актрисой — она сыграла в ряде популярных сериалов и фильмов, и все благодаря своей тете. Поразительно, но Эмма куда больше похожа не на родного отца, а на его сестру. У нее та же широкая улыбка и большие карие глаза.

Небо и земля: в голове не укладывается, но эти две звезды — брат и племянница Джулии Робертс
Фото: Кадр из фильма «Красотка» (1990), Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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