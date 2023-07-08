«Небесной ласточкой» должна была стать 40-летняя актриса: обомлеете, когда ее увидите

Яркая музыкальная комедия «Небесные ласточки» покорила и зрителей, и критиков. Огромный успех картины был связан не только с интересным сюжетом, но и с удачно подобранными актерами. Главную роль сыграла юная Ия Нинидзе.

Однако изначально режиссер Леонид Квинихидзе видел в образе Денизы де Флориньи другую актрису. В середине 70-х он снял картину «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко. Режиссер хотел, чтобы актриса появилась и в его готовящемся фильме «Небесные ласточки» в главной роли. По сюжету Дениза была юной девушкой, однако Гурченко к тому моменту исполнилось 40 лет. Поначалу Квинихидзе это не смущало, ведь Людмила Марковна обладала эффектной внешностью и потрясающей фигурой. Сама актриса страстно мечтала перевоплотиться в 16-летнюю Денизу.

Со временем режиссера начали гложить сомнения, ведь актриса все-таки не тянула на юную девушку. Он не мог напрямую отказать Гурченко, а втихаря начал подыскивать на ее роль другую кандидатуру. Квинихидзе вспомнил фильм «Мелодии Верийского квартала», где играла Ия Нинидзе. Она-то и стала Денизой. А Гурченко в виде утешения получила роль Корины, примы театра.