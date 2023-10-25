Небесной красоты дети: обомлеете, увидев златовласых купидонов Арбениной

Диана Арбенина всегда держала свою личную жизнь в секрете. Известно, что в 90-е рокерша вышла замуж за лидера группы «Зимовье Зверей» Константина Арбенина. Пусть брак и был фиктивным, но после развода певица оставила себе фамилию супруга. В 2010 году исполнительница стала мамой, но отец ее наследников неизвестен публике.

Двойняшки Артем и Марта появились на свет в одной из американских клиник. Вокалистка «Ночных снайперов» с удовольствием делится с подписчиками новыми снимками детей. Сын и дочь звезды уже совсем взрослые. Поклонники отмечают, какими же прелестными стали 13-летние Артем и Марта.