Неадекватные акушеры, тряпки вместо белья: неясно, как советские женщины умудрялись рожать в таких условиях

Роды в СССР были довольно тяжелым мероприятием. Женщины того времени проходили через испытания, о которых сегодня вспоминают с содроганием. Отсутствие медикаментов было обычным делом, и страдания матерей становились неотъемлемой частью родового процесса. Зашивать разрывы без анестезии, кормить детей чужим молоком — все это были обыденные вещи тогда, но жуткие сейчас.

В то время не было никаких понятий о комфорте или о послеродовой депрессии. Женщины просто проходили через это, смиряясь со своей судьбой. Но государство, несмотря на варварскую медицину, поддерживало молодые семьи и ценило матерей.

Власти в те времена создавали условия, позволяющие совмещать работу и материнство. Пособия выплачивались до и после рождения ребенка, а женщины могли получать поддержку на питание и бытовые расходы. Были даже учреждены звание «Мать-героиня» и орден «Материнская слава», чтобы отметить вклад женщин в развитие страны.

Но все это было лишь обложкой, скрывающей ужасы, которые женщины переживали в родильных домах. Смертность среди мам и младенцев была высокой, а условия пребывания в больницах оставляли желать лучшего. Но в то время альтернативы не было, и женщинам приходилось раз за разом проходить через эти жуткие испытания.