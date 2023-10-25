Не звезда «Клона», а бабуля: красавица бразильских сериалов совсем сдала

Вера Фишер была рождена, чтобы блистать. Натуральная блондинка с серыми глазами всегда выделялась из общей массы. В 15 лет красотка начала модельную карьеру, но добилась успеха не только на этом поприще.

Уроженка Бразилии стала звездой мыльных опер. Например, в начале нулевых бешеной популярностью пользовался сериал «Клон», где ей досталась одна из главных ролей. Когда эффектная Иветти появлялась на экранах, от нее было невозможно отвести взгляд. Но с тех пор прошло много времени — артистка сильно сдала.

Из секс-символа она превратилась в дряхлую бабулю. Знаменитость поседела и сильно поправилась. Хейтеры злорадствуют, отмечая, что свое дело сделали не только прожитые годы, но и пагубная зависимость: прежде Фишер употребляла запрещенные препараты.

В любом случае актриса не собирается омолаживаться за счет косметических процедур. Она заявила, что, играя в театре и снимаясь в кино, не может позволить себе лишиться естественной мимики.