Не зря загадали: сокровенные желания этих знаков Зодиака исполнятся в 2022 году

В новогоднюю ночь многие люди загадывали свои заветные желания под бой курантов. Кто-то мало-помалу забыл о том, что писал на бумажке в праздничную полночь, а кто-то каждый день ожидает исполнения мечты. По мнению астрологов, мироздание будет благосклонно к трем знакам зодиака - именно их представители до конца 2022 года смогут воплотить в реальность давние задумки и планы. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Рак

Небесные светила обещают, что до конца 2022 года Раки получат приятные бонусы от мироздания. Дело в том, что на протяжении всего года уроженцы водного знака вели себя примерно - неустанно трудились на работе, вопреки всем невзгодам и конфликтам оставались надежными друзьями и любящими партнерами, а также искренне дарили добрые эмоции всем окружающим. Поэтому вселенная решила побаловать Раков, подарив им в оставшиеся месяцы года Черного Водяного Тигра желанную гармонию и равновесие.

Кроме того, астрологи говорят, что все заветные мечты этого знака исполнятся в скором будущем - им остается лишь потирать ладошки в предвкушении.

Скорпион

Представители водного знака - личности довольно конфликтные, однако в 2022 году, к своему собственному удивлению, они практически не испортили себе карму. В награду за это вселенная побалует Скорпионов исполнением давнего желания - быть может, как раз того, которое они загадывали в новогоднюю ночь. По словам астрологов, особенно повезет тем уроженцам знака, которые хотели перемен в личной жизни. Одинокие Скорпионы до конца 2022 года имею все шансы встретить человека, рядом с которым почувствуют себя по-настоящему счастливыми, любимыми и нужными.

Поэтому Новый 2023 год они будут встречать уже со своей второй половинкой.

Рыбы

Люди, рожденные под водным знаком Рыб, долгое время прятались от реальности в мире грез. Именно там они предавались мечтам о своем счастливом будущем, но воплощать эти планы в реальности им мешал страх: а что, если все пойдет совершенно не так, как им хотелось? Однако астрологи спешат успокоить чувствительных Рыбок: оставшиеся месяцы 2022 года прекрасно подойдут для воплощения любой мечты, будь то карьерный рост или судьбоносное знакомство.