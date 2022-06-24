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«Не зря случайно заехала»: оскандалившуюся Волочкову растоптали

24 июня 2022 09:50
«Не зря случайно заехала»: оскандалившуюся Волочкову растоптали

Поклонники не стали скрывать свое мнение.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своих публикаций с мужчинами. Мнением поклонники поделились в социальных сетях артистки.

Минувший четверг знаменитость, судя по ее записям в личном Telegram-канале, провела в многочисленных разъездах и встречах. Сначала танцовщица приняла в гостях своего друга Игоря, который является основателем бизнеса по производству именных чехлов. Он подарил ей эксклюзивную разработку. После экс-балерина отправилась в одну из столичных стоматологий, где также провела встречу. А уже в конце дня Волочкова отправилась в бутик дизайнера Джемала Махмудова, где сам модельер не только с ней сфотографировался, но и подарил нежный розовый брючный костюм.

«Приятно навещать друзей», — написала артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания серию записей Волочковой. В комментариях многие с юмором отнеслись к записям знаменитости, в которых она в течение дня ездит на встречи с мужчинами, одаривающими ее подарками.

«Ну вот, не зря случайно заехала, снова что-то перепало», «Почему она на всех вешается?», «Сколько друзей и каждый раз — с новым», — заметили подписчики.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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