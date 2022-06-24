«Не зря случайно заехала»: оскандалившуюся Волочкову растоптали

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своих публикаций с мужчинами. Мнением поклонники поделились в социальных сетях артистки.

Минувший четверг знаменитость, судя по ее записям в личном Telegram-канале, провела в многочисленных разъездах и встречах. Сначала танцовщица приняла в гостях своего друга Игоря, который является основателем бизнеса по производству именных чехлов. Он подарил ей эксклюзивную разработку. После экс-балерина отправилась в одну из столичных стоматологий, где также провела встречу. А уже в конце дня Волочкова отправилась в бутик дизайнера Джемала Махмудова, где сам модельер не только с ней сфотографировался, но и подарил нежный розовый брючный костюм.

«Приятно навещать друзей», — написала артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания серию записей Волочковой. В комментариях многие с юмором отнеслись к записям знаменитости, в которых она в течение дня ездит на встречи с мужчинами, одаривающими ее подарками.