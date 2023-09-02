Не зря сгорел синим пламенем: что такого написал Гоголь во второй части «Мертвых душ»

Историки и литераторы до сих пор бьются над вопросом, почему же Николай Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Он трудился над продолжением десять лет, однако это не помешало ему бросить свою рукопись в топку и сжечь ее дотла.

Узнать, о чем шла речь во втором томе произведения, можно лишь по оставшимся черновикам Николая Васильевича. Начинается роман с описания поместья Ивана Тентетникова, человека образованного, но ленивого. Его невеста Улинька становится единственным светлым лучом во всей повести. Тентетникова осуждают за участие в антигосударственной организации, и его благоверная следует за ним на каторгу.

Что же касается Чичикова, то он знакомится с помещиком Платоновым и подбивает его на путешествие по России. Они направляются к барину, и тот рассказывает о способах ведения хозяйства, которые увеличили его доход в несколько раз.

Гоголь планировал написать продолжение, где главный герой должен был исцелиться.

«Чичикову предстояло пройти через ссылку в Сибири и встать на путь нравственного очищения», — сообщают на портале «Аргументы и факты».

Многие даже рады, что не вышло ни второго, ни третьего томов, ведь в продолжениях история обретает совсем непонятные и неуместные обороты.