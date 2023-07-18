Не зря считали героем-любовником: Жандаров закрутил роман с подругой жены (фото)

Кирилл Жандаров стал знаменитым, засветившись в фильме «Доярка из Хацапетовки». Довольно быстро за ним закрепилась слава героя-любовника. Оказалось, что и в реальной жизни звезда экрана тот еще сердцеед.

Предложение своей первой жене Надежде Толубеевой артист сделал уже через два дня после знакомства. Через неделю возлюбленные стали мужем и женой. Но жить долго и счастливо не получилось.

Вскоре у пары начались серьезные разногласия. В СМИ нередко писали, что Жандаров не хранит верность своей избраннице, но актер всегда опровергал эти слухи. В любом случае супруги расстались. А после развода артист женился на подруге теперь уже бывшей жены.

С Марией Валешной актер пересекся во время работы над лентой «Исключение из правил». Эти отношения развивались медленно, но верно. Сначала коллеги стали друзьями и только потом закрутили страстный роман. Со свадьбой возлюбленные не спешили. Штамп в паспорте поставили спустя три года после знакомства. У пары есть 10-летний сын Валерий.