Не зря постоянно ругались: удивитесь, кем приходятся друг другу Варлей и Мордюкова

Наталья Варлей за годы карьеры смогла подружиться со множеством своих коллег. Десятки артистов осыпали ее комплиментами, отмечая доброту и отзывчивость знаменитости. И лишь с Нонной Мордюковой ей в течение многих лет не удавалось найти общий язык.

Дело в том, что вторым мужем артистки стал Владимир Тихонов, сын Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Пара была вместе семь лет, но муж знаменитости постоянно злоупотреблял алкоголем, так как не мог справиться с общественным давлением из-за своей знаменитой фамилии. В итоге Варлей не выдержала и подала на развод.

Мордюкова же не могла простить артистке ее отношение к сыну и разрушенный брак. Поэтому в течение многих лет даже не пыталась наладить общение с Варлей. Ситуация изменилась только после смерти Владимира в 1990 году, когда артистка смогла принять свою бывшую невестку.